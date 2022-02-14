Документ о традиционных ценностях: комментарий Кремля

Проект Основ государственной политики по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей вызвал критику со стороны многих деятелей культуры, он будет дорабатываться, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что многие уважаемые люди в этой сфере выступили с очень серьезной, обоснованной критикой документа. "Мы рассчитываем на то, что работа будет продолжена над документом", – заявил представитель Кремля.

Песков сообщил также, что заседание президентского совета по культуре состоится ориентировочно в середине марта. И деятели искусства, которые участвуют в этом совете, смогут высказать свои опасения, идеи и конструктивные предложения в ходе непосредственного общения с главой государства, пишет РИА Новости.

Ранее в пресс-службе Минкультуры сообщили, что общественное обсуждение проекта указа "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" приостановлено. Документ был разработан НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева (Институтом наследия). Критики проекта считают, что в случае принятия указа над культурными проектами будет установлен избыточный контроль, причем он будет осуществляться по формальным признакам.

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