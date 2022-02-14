Состоятельные украинцы бегут из истерящей страны

Украинские олигархи и бизнесмены спешно покидают страну чартерными рейсами. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на сервис Flightradar24. По информации украинских СМИ, из Киева уже вылетели больше 20 чартеров и частных самолётов.

В этом сериале под названием "истерия" каждый день – новая серия и новые сюжетные линии. В этот раз в ролях – украинские олигархи, чьи частные самолёты, судя по данным авиасервисов, покидают Киев один за другим. Как пишут украинские СМИ, люди из списка Forbs улетают, правда, на время. Официально – на встречи с партнерами и для техобслуживания самолётов.

Среди частных самолетов, покинувших Украину, борты Рината Ахметова, Бориса Колесникова, бизнесмена Виктора Пинчука, нардепа Новинского и ещё целого ряда состоятельных украинцев.

Частные самолёты позволить могут не все, потому обычные украинцы тоже готовятся к мифическому вторжению как могут. Приводят в порядок бомбоубежища: их оборудуют прямо в подвалах офисов и жилых домов. На это тратят дополнительные средства.

Проверка старых бомбоубежищ всю неделю идет в разных городах страны. Где-то комиссии находят нарушения и констатируют непригодность, а война же – уже якобы близко.

Готовятся не только взрослые, но и дети. Даже если ребёнку 9 лет, он должен знать о российском вторжении. Спасать раненых и собирать автомат.

Как такие курсы влияют на детскую психику, а это не старшеклассники, понятно любому педагогу. Впрочем, истерия не только в школах. Она повсюду. Из каждого утюга, говорят в таких случаях. Подливают масла в информационный огонь постоянные сообщения о прекращении полетов в страну мировых авиакомпаний. Более 35 стран просят своих граждан покинуть Украину. А американское диппредставительство из столицы собираются перевести во Львов. Правда, пока не решили в какое именно здание. Скорее всего, об этом зрители узнают уже в новой серии. Возможно, у сериала будет даже новый сезон.

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