Украинские олигархи в панике бегут из страны

Улетают на чартерных рейсах и частных самолетах. И вовсе не обещают вернуться. Украинские СМИ – о самом настоящем исходе из Незалежной олигархов, бизнесменов и депутатов-миллионеров, которые в последние дни поспешили покинуть страну, чтобы, видимо, переждать нынешний кризис. То есть, попросту говоря, сбежать.

Истерика хорошо видна на картах отслеживания рейсов в популярных авиасервисах. Только за один день в небе над Украиной было замечено по меньшей мере двадцать частных бортов. Все они взяли курс в сторону западных границ.

Если пункты назначения чаще всего можно отследить с помощью открытых источников, то кто именно из состоятельных украинцев заказал себе выездной рейс, понятно далеко не всегда. Впрочем, журналисты уже составили целый список беглецов, который частично совпадает со списком богатейших украинцев по версии Forbes.

В частности, одними из первых улетели номер один и номер два в рейтинге бизнес-журнала – миллиардеры Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. А где украинские олигархи находят себе убежище?

Комедийный сериал "Слуга народа" и раньше посягал на лавры "Симпсонов" с их умением предсказывать будущее. Вот и на фоне новостей о массовом бегстве олигархов как никогда актуально смотрится эпизод, в котором президент Голобородько в исполнении будущего президента Зеленского остается на целый год один в Киеве, потому что благодаря безвизу все уехали в Евросоюз.

"Государство влиять на бизнес не может. Считаю, что свой приговор себе они вынесли", – пытается делать хорошую мину при плохой игре Владимир Зеленский. Комментируя массовый исход олигархов, президент Украины попытался их пристыдить. Заметил, что уехали люди, участвовавшие в приватизации. Страна им многое дала. А сейчас – время подумать о десятках тысяч людей, работающих на крупных предприятиях. Сбежали олигархи из разных политических лагерей.

"Борис Колесников, который сидел при режиме Порошенко. Ринат Ахметов, который был "хозяином" семьи Януковича, улетел одним из первых. Василий Хмельницкий, который успел побывать и в Блоке Юлии Тимошенко, и в Партии регионов. Ярославский – хозяин бывшего футбольного клуба "Металлист" (Харьков)", – комментирует ситуацию политический обозреватель Сергей Веселовский.

В 2014 и в 2015 годах бизнесмены тоже улетали, но не так активно. Во многом потому, что после Майдана олигархи поспешили поучаствовать в переделе собственности.

"А сейчас это просто тотальное бегство. Многие сравнивают их с крысами. Не знаю, может, это и правильно. Но видите, эти ребята бегут не только тогда, когда корабль тонет, а еще и когда его топят. А топит Украину Запад", – отмечает журналист, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот.

Пока не стал уезжать из Киева Дмитрий Гордон. Телеведущий по формальным признакам, конечно, не олигарх, но тоже бизнесмен. Впрочем, в Telegram появилось видео из аэропорта, на котором, предположительно, дети журналиста отправляются на посадку. Телеведущий в свою очередь записал два демонстративных ролика, правда, детей не показал. А заодно обратился к офису президента.

"Лучше б вы так Родину защищали, собаки тупые! Вот всяком случае, лучше бы обратились к народу, рассказали, что тут всем делать. Собаки тупые!" – заявил телеведущий Дмитрий Гордон.

Звучит мнение, что бегство олигархов или их семей – верный знак: что-то будет. Мол, они-то точно должны все знать. Но есть и обратная версия: возможно, известные бизнесмены решили перестраховаться именно потому, что определенности нет.

"Они не в состоянии получить от Зеленского четкий ответ на вопрос "Что-то будет или нет"? Это лучший показатель того, что Зеленский – только марионетка. То есть они не могут получить ответ, потому что ни сам Зеленский, ни его СНБО не знают. Это зависит исключительно от Соединенных Штатов", – отмечает политолог, эксперт Научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский.

Вернемся к эпизоду "Слуги народа", где безвиз опустошил Украину. К счастью Василия Голобородько, Киев, в котором остался единственный житель, главе государства только приснился. А вот Владимиру Зеленскому остается только надеяться, что не такой уж "Слуга народа" и пророческий. Ведь второй сезон сериала, в котором все украинцы покидают родину, называется "От любви до импичмента".