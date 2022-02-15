В России создали технологию для раннего обнаружения COVID-19

Российский "Спутник Лайт" подверждает свою надежность и эффективность в комбинации с другими вакцинами против коронавируса COVID-19. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций. А в Роспотребнадзоре сообщили: разработана технология, с помощью которой можно обнаружить коронавирус на самой ранней стадии заболевания.

Если пробирки светятся – в биоматериале пациента есть ковид. В научном центре Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новую технологию распознавания вируса. Всё дело в белках CRISPR-Cas. Они реагируют на SARS-CoV-2 разрушением флюоресцентной молекулы. Отсюда и свечение. Но рассмотреть это можно только с помощью специальных приборов. Например, флориметра. Пока это ещё не тест-система, но уже запатентованная инновационная российская технология. Ультрачувствительная – проявляется даже совсем молодой вирус, в первые сутки после заражения. Результат известен примерно через час.

Александр Тюменцев, заведующий лабораторией экспериментальной фармакологии ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, рассказывает, что система сможет не только выявлять SARS-CoV-2, но и генотипировать его – то есть выявлять, каким именно штаммом заразился пациент.

Антиковидный коктейль прививок – вот что еще сегодня изучают эксперты. И первые результаты уже есть. Российский "Спутник Лайт" и британо-шведская AstraZeneca безопасны в тандеме. Это промежуточные результаты второй фазы клинических исследований. В них приняли участие 200 добровольцев из России и Азербайджана. Эксперты подтвердили – можно комбинировать эти антиковидные вакцины.

"Мы видим значимый интерес от большого количества стран, комбинируя различные вакцины, в том числе вакцину "Спутник Лайт", – отмечает Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. – Потому что появляются все новые и новые мутации коронавируса. И, безусловно, "Спутник Лайт" как бустирующая вакцина для других вакцин показывает очень хорошие, надёжные и эффективные результаты".

В Москве пик заболеваемости "омикроном" пройден: суточные показатели идут спад. Поликлиники столицы с этого дня восстанавливают объемы оказания плановой помощи. Сергей Собянин сегодня открыл после реконструкции медучреждение в Гольянове. И отметил, что через неделю поликлиники должны вернуться в привычный ритм работы.

"Вы справились, – заявил мэр столицы. – И сегодня , когда уже идет спад, мы можем с уверенностью сказать, что московские врачи и поликлиники вылепляли этот удар и оказали необходимую медицинскую помощь для всех, кто обращался к вам. Спасибо вам огромное".

Волна "омикрона" спадает во всём мире. ЮАР уже вышла "на плато". В Америке кривая заболеваемости пошла вниз. На первый взгляд, это должен быть логичный финал пандемии. Но не все так просто, говорят в лаборатории геномной инженерии МФТИ. На основе "дельты", или того же "омикрона" могут возникнуть суперштаммы коронавируса. И возникнут они скорее всего там, где большое количество населения, где не все переболели и не все вакцинированы. Например, без иммунитета к ковиду в странах Южной Азии – около двух миллиардов человек.

"Южную Азию действительно можно сравнить с огромной молочной массой, куда может попасть тот самый штамм, – говорит Павел Волчков, заведующий лаборатории геномной инженерии МФТИ. – Это может быть как штамм бактерии для йогуртовых культур, так и в случае с ковидом это может быть "омикрон", который, попав в эту огромную "молочную массу", привет к образованию "йогурта" в больших количествах. Так и здесь с территорией юго-западной Азии, где огромное количество людей не переболело".

Европа тем временем постепенно отменяет антиковидные ограничения. Это уже сделали Швеция, Дания, Великобритания. Норвегия готова уже сейчас встречать туристов без ПЦР и вакцинации. До конца марта от антиковидных мер намерена отказаться Германия.

На этом фоне сообщения о двух новых вариантах "омикрона" в Польше как-то затерялись. То ли рано бить в колокола пока, нет подробных данных из варшавских лабораторий, то ли Европа просто устала от ковидной повестки.