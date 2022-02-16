Лемберг и инопланетяне: хит-парад самых ярких страшилок из иностранных СМИ

Казалось бы, теперь с завершением российско-белорусских учений градус истерии на Западе должен снизиться. О чём написала в своём телеграм-канале Мария Захарова. Подчеркнула: Россия ждёт извинений.

Например, от британцев, чей министр иностранных дел ранее упорно отказывалась верить в отсутствие у Москвы планов по вторжению на Украину. Хотя, зная иностранных партнёров, извиняться и признавать, что плодили дезинформацию, никто, конечно, не будет.

Куда вероятнее, потом припишут себе заслугу в так называемом предотвращении войны. А пока тему российской угрозы сворачивать вовсе не спешат. Свежий пример – публикация опять-таки британского издания "Миррор", где смакуют якобы новый план нападения.

Дескать, операция начнётся в три часа утра: по Киеву ударят ВВС, на южное побережье Украины высадится десант, с востока войдут танки. Всё это – со ссылкой на некие анонимные источники в разведке. Уровню фантазии, пожалуй, можно только позавидовать.

Но с другой стороны – подобное уже нисколько не удивляет. Потому как бывали в западной прессе страшилки и покруче.

"Дэйли Мэйл", похоже, перепутала Украину с Белоруссией, где только что закончились учения, и сообщила своим читателям, что Россия вывела часть войск с территории страны. Логику в происходящем искать даже не пытайтесь. Ведь по данным все тех же британских коллег, Москва собирается напасть завтра, а войска вывела сегодня.

Впрочем, с западной прессой такое случается не впервые. Ведь если верить ранее опубликованным ими данным, то пока весь мир ждал неминуемого вторжения России, Украина под шумок присоединила Молдавию. Судя по инфографике Sunday Times. И не иначе, как за счет соседа пополнила армию. Теперь она превышает российский контингент на границе аж на целых сто тысяч.

Еще одной чудесной картой поделилась немецкая газета Bild, показав план нападения, который якобы "лежит в ящике" президента Путина. И, судя по всему, не один век. Поскольку название Лемберг — город Львов носил в составе Австро-Венгерской империи.

"Такие вещи надо держать в узде, то есть привлекать наиболее наглых фейкометов к юридической ответственности. После двух-трех серьезных штрафов, не говоря уже о публичном информационном позоре, потому что конкуренты естественно подключатся к топтанию тех проштрафившихся СМИ, чтобы эту волну обуздать", – уверен Константин Кеворкян, политический обозреватель.

Вашингтон вложился в общую копилку дезинформации, кажется, больше остальных. Достаточно вспомнить историю от "Рейтерс" про хранилища крови для российской армии или фейк агентства Bloomberg о том, что председатель КНР попросил президента России "не нападать на Украину во время Олимпиады". Пресса вовсю строит прогнозы, сколько погибнет гражданских и сколько военных, стремясь урвать хоть крошку с пирога самой горячей темы, ими же и раздутой. В информационной войне все средства хороши.

"Фактически вся западная пресса стала желтой, вот о чем идет речь. Этот информационный кризис и эта атака на Россию очень наглядно демонстрирует, что нет никакой разницы между изданиями, которые являются желтыми и изданиями, которые считались респектабельными. То, что мы наблюдаем, – абсолютная, стопроцентная и низкопробная пропаганда", – уверен Владимир Шаповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ.

Ежедневная бомбардировка новостями – одна страшнее другой – действительно идет не только из тяжелой информационной артиллерии. Рекрутированы на фронт борьбы с воображаемой агрессией провинциальные газеты, таблоиды и та самая, откровенно "желтая" пресса. Таковой в Британии, например, считается The Sun. Еще вчера тиражировали слухи про королевскую семью, теперь переключилась на российское вторжение.

Читая статью о роботах, дронах-невидимках-камикадзе, автоматах "с собственным мозгом" и собаках-десантниках, которых, по мнению авторов, вот-вот бросят в бой, хочется понять одно – в каком виртуальном пространстве будет идти эта битва против Украины?

"Это абсолютно нормальная практика ведения психологической войны, мы просто за годы, последние 30 лет, от этого отвыкли. И никак не можем принять, что это такая новая данность. Раньше мы называли эпоху после условно событий в Сирии, эпохой "постправды", а вот как назвать то, что происходит сейчас, я даже не знаю, мне кажется это "постздравый смысл", – полагает Армен Гаспарян, политолог, публицист.

И в этой эпохе, если бы действительно существовал некий хит-парад абсурда, почетное место было бы у "Дэйли Стар". За все время военной истерии, пожалуй, только на страницах этого – британского – издания, так грустили о разрушенной надежде человечества на первый контакт. Ведь инопланетяне не выходят на связь – кто бы сомневался – из-за военных угроз Путина. И читателям придется это как-то пережить – война всё спишет, даже если она информационная.