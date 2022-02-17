На европейскую часть России надвигается мощный шторм

Необычного вида облака, появившиеся накануне в небе над шотландским городом Глазго, не сулили ничего хорошего. Так и получилось. Довольно скоро ветер разогнался настолько, что стал срывать с домов крыши и рвать линии электропередачи! Порывы достигали 41 метра в секунду! Еще в начале шторма самолеты при посадке едва не сдувало. Позже в Великобритании отложили авиарейсы, закрыли порты, остановили движение поездов. Проезду мешали деревья на путях и принесенные ветром из домовладений батуты.

На карте, составленной по данным радиолокационных наблюдений, прекрасно видно, насколько мощные облака закрывают небо над Балтикой и востоком Европы. И, посмотрите, они уже вышли на запад и северо-запад России.

Под их влиянием осадками будет охвачена почти вся Русская равнина, за исключением Заволжья и Предуралья. Но, если центру страны достанется не более 10 мм влаги, то у западных границ страны это количество окажется вдвое больше. А на юге Балтики местами к концу суток может выпасть до 20 мм или почти половина месячной нормы

Помимо осадков здесь будет отмечаться и самый сильный ветер – порывами свыше 25 м/с. Впрочем, на всем западе России сегодня будет ветрено – 15-20 м/с.

А в Калининграде ненастье будет бушевать до конца дня. Несмотря на высокую температура – около +8 градусов, на город может вылиться декадное количество влаги, а юго-западный ветер будет разгоняться до 26 м/с. Завтра дождей станет меньше, и ветер ослабеет, но в выходные усилится вновь.

В Москве облачно, но осадков пока нет. В столице погода испортится вечером, когда начнутся осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. А ветер в порывах окрепнет до 17 м/с. При этом, температура повысится до +3 градусов. Атмосферное давление будет стремительно падать и понизится до 725 мм рт. ст. Это более чем на 20 единиц ниже нормы.