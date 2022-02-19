России угрожает погодный "монстр"

В Великобритании ждали шторма. В стране была объявлена наивысшая красная погодная угроза. Синоптики предупреждали о порывах ветра свыше 40 метров в секунду. Реальность оказалась еще суровее: одна из метеостанций зафиксировала 54 метра в секунду. Потоки воздуха срывали крыши с домов. Шторм словно бумажные кораблики раскачивал на волнах огромные морские суда. Из-за непогоды в королевстве без света остались более 150 тысяч домов.

Ураганные порывы ветра были зафиксированы во Франции, Бельгии, Голландии. Только в Нидерландах жертвами стихии стали трое человек. Непогода нанесла колоссальный ущерб инфраструктуре.

В польском Кракове потоки воздуха опрокинули башенный кран — двое погибших. В центре страны более пятидесяти домов были серьезно повреждены или разрушены.

Еще три человека погибли в Германии: там шторм привел к массовым отключениям электроэнергии, транспортному коллапсу. А в Гамбурге из берегов вышла река Эльба. Нормальный уровень воды оказался превышен почти на два метра.

Из космоса циклон, принесший разрушения в Европу, напоминает скорпиона, нацелившего жало на Британские острова. Внутри вихря сформировалось явление, которое английские метеорологи называют Sting Jet или жалящая струя. Необычные атмосферные процессы и стали причиной природных катаклизмов.

За неделю по европейскому континенту пронеслись сразу три суперциклона. На смену "Илении" пришел "Зейнеп", а последний удар нанес Юнис.

Вихри добрались и до России, но к тому времени уже подрастеряв свои силы. В столичном регионе поднялся ветер, заморосил дождь.

В Европейскую Россию с большим опережением графика заглянула весна. Столбики термометров устремились вверх, сугробы начали таять. Потоки воды хлынули на улицы городов, а в лесах стали появляться первые подснежники.

Россию от буйства атлантических суперциклонов защищает география. Пробиваясь вглубь материка, теплый воздух в области вихря остывает, а холодный, наоборот, немного прогревается, поэтому сокращаются температурные контрасты в зонах фронтов, а, значит, облака становятся менее мощными и осадки слабеют. И, главное, трение над сушей гораздо больше, чем над океаном, так что воздушные массы циклона начинают вращаться медленнее, сокращаются перепады атмосферного давления и, следовательно, сила шторма.

Но штормовой конвейер, работающий в атмосфере, пока останавливаться и не думает. В выходные до Русской равнины доберется монстр, обрушившийся в пятницу на Британию, но как и его предшественник он оставит всю свою мощь в Западной Европе — в нашей стране лишь в Калининграде порывы около 25 метров в секунду.

Но если штормы циклоны оставляют в Западной Европе, то атлантического воздуха они приносят к нам в избытке. Правда, из-за этого велика вероятность осадков, только в понедельник ожидается сухая погода. Но температурный режим в среднем на 7 градусов теплее обычного — после полудня +2...+4, а во вторник столбики термометров могут дотянуться даже до +5.

Кстати, аномальное тепло главная примета нынешнего февраля. Во всех широтных зонах Русской равнины температурный режим находится в климатических рамках марта. Раньше такое случалось раз в четверть века. Лишь из-за глобального потепления такие процессы в конце календарной зимы стали случаться в шесть раз чаще. Если верить статистике, в такой ситуации Европейской России практически гарантирована ранняя весна. Уже в марте средняя температура, например, в центре страны, станет положительной, а вероятность такого сценария — 85 процентов. Теплая аномалия весьма вероятна, по меньшей мере, вплоть до мая, правда, и ее величина и шансы на такой исход сокращаются примерно на 10 процентов в месяц.