Sting jet: от жала суперциклона "Юнис" ждут больших неприятностей

Жителей Европейской части России предупреждают об ударе суперциклона. Шторм "Юнис" уже в ближайшие сутки обрушится на регионы нашей страны. Какие области первыми попадут под каток "Юниса"? И почему, собственно, его называют суперциклоном?

"Юнис" – не последний вихрь на неделе. В ближайшие несколько дней по Европе прокатится целая серия атлантических циклонов. Вихри мчатся один за другим. Отшумела "Иления", а ей на смену уже спешит "Юнис". Напоминаем, если циклон получает собственное имя, значит от него ждут больших неприятностей.

И неприятности уже начались! Кадры из Великобритании: словно бумажный кораблик на волнах раскачивается огромный морской паром, бьется бортом о береговую инфраструктуру. А водители машин, которые, по всей видимости, должны были быть на него загружены, наблюдают за жуткой картиной со стороны. И это было только началом шторма!

Под восхищенные крики британцев "Юнис" валит могучие деревья. Ветер на Британских островах стал усиливаться еще рано утром. И к полудню все уже переросло в полноценный ураган. Одна из метеостанций на юге страны зафиксировала порывы ветра до 54 метров в секунду, на других отмечаются 34, 40 и более. Похожие значения фиксируются на прибрежных метеостанциях Франции и Германии.

Уже десятки тысяч человек без света, людям рекомендуют без надобности не выходить из своих домов. Валийские метеорологи даже объявили, что циклон, по их подсчетам, вообще самый сильный за всю историю метеонаблюдений в стране.

Несколько видео из лондонского аэропорта Хитроу. Стоит отдать должное профессионализму экипажей, которые даже в таких условиях пытались совершить посадку, и отчаянности наземных служб, которые при таком ветре давали добро бортам на снижение.

Первым в серии Атлантических вихрей был циклон "Иления". 16 февраля он бушевал в странах Старого Света, стал причиной штормовых ветров в Калининградской области. Сегодня его центр над Карелией, а в циркуляцию попадает вся Русская равнина. "Иления" постепенно теряет силы и заполняется, постепенно смещаясь на северо-восток. Однако на смену ей очень быстро примчится вихрь, который сегодня треплет Британские острова. Это очень активный вихрь, от которого британские синоптики ждут "значительных разрушений и наводнений".

Более того, британские метеорологи не исключают, что это будет самый сильный шторм за последние 30 лет. Особой приметой циклона "Юнис" может стать явление, которое называют sting jet – в вольном переводе "жалящий ветер" или "поток". Речь о мощном потоке очень сухого холодного и плотного воздуха, который обрушивается на землю с высоты 3-4 километров за холодным фронтом циклона. Скорость такого потока может превышать 45 метров в секунду, что соответствует категории "сильный ураган".

Жалящие ветры обрушиваются на землю узкой полосой, около 30 километров. На спутниковых снимках эти зоны имеют характерные черты: как раз сегодня на юге Британии – очерченное темной полосой сухого воздуха облако в форме крюка с точкой на конце, как жало хвоста скорпиона, отсюда и название.

Циклон "Юнис" быстро смещается на восток. На то, чтобы добраться до Калининградской области, ему понадобится всего 12 часов. В это время циклон будет постепенно заполняться, то есть терять силы. Кроме того, через Калининград пройдет центр циклона, а значит регион не попадет в зону максимальных градиентов давления: ветер не будет ураганным, но штормовым будет.

Самым сложным для Калининграда окажется период с 6 часов утра до 6 вечера субботы, 18 февраля. Скорость ветра при порывах будет достигать 25-27 метров в секунду. В ночь на воскресенье погода начнет успокаиваться – шторм прекратится, но как минимум до вторника, 21 февраля, ветер будет оставаться крепким и потенциально опасным: вероятны порывы до 15 метров в секунду.

В Санкт-Петербурге влияние "Юниса" окажется гораздо менее выраженным. К берегам Невы его фронты подойдут в воскресенье, но максимальные значения порывов ожидается на уровне 12 метров в секунду – для Северной столицы это обычный весенний день. Правда, вторжение вихря приведет к похолоданию: оттепели отступят, и в середине следующей недели будет уже до минус 2-3 градусов.

В Москве сегодня дождь, плюс 4 градуса, ветер умеренный. Ночью похолодает до нуля градусов, осадки продолжатся в виде снега с дождем, так что утром на дорогах возможна гололедица.

Завтра, 18 февраля, в российской столице плюс 3 градуса, небольшой дождь, ветер усилится до 15 метров в секунду. В воскресенье днем – плюс 2 градуса, небольшой дождь, ветер до 12 метров в секунду.

До середины следующей недели погода в Москве будет сырая, пасмурная и однообразная: днем плюс, небольшой дождь, умеренный ветер.

Европе за этот период предстоит встреча еще с двумя циклонами. Дожди в центре России будут лишь их далекими отголосками.