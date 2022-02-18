Ураганная "Иления" пересекла границу России

Европейскую часть России сегодня накроет шторм, предупреждают синоптики. Стихия уже нанесла удар по Калининградской области. Кто следующий?

Циклон занимает огромную площадь, широко раскинулась его фронтальная система. Ветрено сегодня будет и на юге, и в центральных районах, и на северо-западе страны.

Накануне всю свою мощь "Иления" обрушила на страны Старого Света: разрушены дома, сломаны деревья, есть погибшие, десятки тысяч человек остались без света. В эпицентре урагана оказались Польша и Германия. На отдельных метеостанциях скорость ветра в 17 февраля превысила 40 метров в секунду.

Сейчас "Иления" уже пересекла границу России. Западные регионы нашей страны почувствовали на себе влияние циклона. Шторм отмечался в Калининградской области, а в Санкт-Петербурге пришлось перекрыть створки защитной дамбы в Финском заливе. Ожидается, что из-за сильного ветра уровень Невы может повыситься до 170 см – это выше отметки "наводнение".

Сейчас центр циклона "Иления" находится над Карелией, но система его атмосферных фронтов раскинулась на восток и на юг. Теплый фронт пересекает Архангельскую область и республику Коми. Холодный фронт пересекает Русскую равнину с севера на юг. Двигаться строго на восток циклон не может, так как путь преграждает обширный антициклон. Преодолевая сопротивление, "Иления" будет медленно смещаться на северо-восток.

В зоне максимальных градиентов – на стыке циклона и антициклона – сильнее всего будет разгоняться ветер. Местами в Поморье, Вологодской и Кировской областях возможны порывы свыше 25 метров в секунду. От Архангельской области до Причерноморья скорость ветра при порывах может превышать 15-20 метров в секунду.

Основная зона осадков расположена в западной половине Европейской территории России – это хорошо иллюстрируют данные метеорадаров. Плотная облачность над Ленинградской областью, над Центральным районом, над Черноземьем и на западе Южного федерального округа.

Что будет дальше? С юга ненастье вытеснит зона повышенного давления. Циклоны останутся на севере. Едва "Иления" сместится на северо-восток, как ее место займет новый вихрь, тоже очень активный. За его приближением уже очень пристально и с опаской следят в Европе. Он тоже получил собственное имя "Юнис", а этого удостаиваются только мощные вихри. В Великобритании уже готовятся к его вторжению: объявлен красный уровень погодной опасности – это крайне редкое событие. Ожидается, что новый шторм на островах может оказаться самым сильным за последние 30 лет! Синоптики предупреждают об усилении ветра до 44 метров в секунду.

Что же касается текущей ситуации, то в Санкт-Петербурге сегодня плюс 1 градус, осадки, ветер западный до 15 метров в секунду. Ночью около ноля, вечер сменит направление на юго-западное и чуть сбавит скорость. Завтра днем ожидается плюс 2 градуса, дождь, ветер умеренный – 8 метров в секунду. В воскресенье днем около ноля, снег с дождем, ветер снова сменит направление на западное и усилится до 12 метров в секунду.

В Москве сегодня сильных ветров не ожидается, а температура в течение дня поднимется до апрельских плюс 4 градусов. Будет идти дождь, а ближе к ночи осадки станут переходить в снег. Завтра новая волна непогоды накроет столицу: станет на пару градусов прохладнее, и снова усилится ветер – до 12-15 метров в секунду. Днем пройдет дождь, к вечеру осадки перейдут в смешанную фазу.