18 февраля 2022 10:33

Ураганная "Иления" пересекла границу России


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Европейскую часть России сегодня накроет шторм, предупреждают синоптики. Стихия уже нанесла удар по Калининградской области. Кто следующий?

Циклон занимает огромную площадь, широко раскинулась его фронтальная система. Ветрено сегодня будет и на юге, и в центральных районах, и на северо-западе страны.

Накануне всю свою мощь "Иления" обрушила на страны Старого Света: разрушены дома, сломаны деревья, есть погибшие, десятки тысяч человек остались без света. В эпицентре урагана оказались Польша и Германия. На отдельных метеостанциях скорость ветра в 17 февраля превысила 40 метров в секунду.

Сейчас "Иления" уже пересекла границу России. Западные регионы нашей страны почувствовали на себе влияние циклона. Шторм отмечался в Калининградской области, а в Санкт-Петербурге пришлось перекрыть створки защитной дамбы в Финском заливе. Ожидается, что из-за сильного ветра уровень Невы может повыситься до 170 см – это выше отметки "наводнение".

Сейчас центр циклона "Иления" находится над Карелией, но система его атмосферных фронтов раскинулась на восток и на юг. Теплый фронт пересекает Архангельскую область и республику Коми. Холодный фронт пересекает Русскую равнину с севера на юг. Двигаться строго на восток циклон не может, так как путь преграждает обширный антициклон. Преодолевая сопротивление, "Иления" будет медленно смещаться на северо-восток.

В зоне максимальных градиентов – на стыке циклона и антициклона – сильнее всего будет разгоняться ветер. Местами в Поморье, Вологодской и Кировской областях возможны порывы свыше 25 метров в секунду. От Архангельской области до Причерноморья скорость ветра при порывах может превышать 15-20 метров в секунду.

Основная зона осадков расположена в западной половине Европейской территории России – это хорошо иллюстрируют данные метеорадаров. Плотная облачность над Ленинградской областью, над Центральным районом, над Черноземьем и на западе Южного федерального округа.

Что будет дальше? С юга ненастье вытеснит зона повышенного давления. Циклоны останутся на севере. Едва "Иления" сместится на северо-восток, как ее место займет новый вихрь, тоже очень активный. За его приближением уже очень пристально и с опаской следят в Европе. Он тоже получил собственное имя "Юнис", а этого удостаиваются только мощные вихри. В Великобритании уже готовятся к его вторжению: объявлен красный уровень погодной опасности – это крайне редкое событие. Ожидается, что новый шторм на островах может оказаться самым сильным за последние 30 лет! Синоптики предупреждают об усилении ветра до 44 метров в секунду.

Что же касается текущей ситуации, то в Санкт-Петербурге сегодня плюс 1 градус, осадки, ветер западный до 15 метров в секунду. Ночью около ноля, вечер сменит направление на юго-западное и чуть сбавит скорость. Завтра днем ожидается плюс 2 градуса, дождь, ветер умеренный – 8 метров в секунду. В воскресенье днем около ноля, снег с дождем, ветер снова сменит направление на западное и усилится до 12 метров в секунду.

В Москве сегодня сильных ветров не ожидается, а температура в течение дня поднимется до апрельских плюс 4 градусов. Будет идти дождь, а ближе к ночи осадки станут переходить в снег. Завтра новая волна непогоды накроет столицу: станет на пару градусов прохладнее, и снова усилится ветер – до 12-15 метров в секунду. Днем пройдет дождь, к вечеру осадки перейдут в смешанную фазу.

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