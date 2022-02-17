Циклон "Иления" вторгается на территорию России, пройдя по Европе со штормом и торнадо

Шторм "Иления" ощутимо испортил погоду на западе России. В Польше торнадо прошло через несколько населенных пунктов в четверг утром. Более пятидесяти домов серьезно повреждены или разрушены. Чуть позже под напором ветра в Кракове рухнул кран. Стихия бесновалась в каких-то трехстах-четырехстах километрах от российской границы.

Досталось от "Илении" и странам западной Европы. В Германии огромные волны устроили наводнения в портовых городах. В Гамбурге оказалось затоплено здание рыбного рынка. В Британии шквалов не выдерживали даже огромные турбины ветровых электростанций. Порывы ветра достигали 41 метра в секунду.

Ветер в последние часы усиливается и в столичном регионе. Его порывы на западе и в центре Подмосковья достигают 16 м/с. Ветрено и в северных районах.

Обширный облачный массив, соответствующий этому циклону, очень хорошо виден на интерактивной карте. Он накрывает восточную Европу и большую часть европейской России.

Причем, самые плотные облака наблюдаются над балтийским регионом и у западных границ нашей страны. Именно здесь сейчас отмечаются наиболее интенсивные осадки.

Завтра зона осадков сместится на восток и протянется от Кольского полуострова через Приволжье на акваторию Черного моря. Причем наиболее интенсивные осадки, свыше 10 мм, ожидаются в Мурманской области и на севере Карелии, а также на юге Крымского полуострова.

Здесь же будет отмечаться и штормовой ветер порывами 20-25 м/с. В центральных областях ветер продолжит разгоняться до 15-18 м/с.

В Калининграде идет дождь, и продолжает бушевать ветер. Его порывы временами достигают 21 м/с. В середине дня в городе было плюс 8, но сейчас температура стала снижаться. Завтра дождей станет меньше, и ветер ослабеет, но в выходные усилится вновь. И похолодает до 4 градусов.

В Москве, по последним данным, около 3 градусов тепла, облачно, но осадков пока нет. В столице погода испортится вечером, после 18 часов, когда пойдет мокрый снег, который быстро сменится дождем, окрепнет ветер.