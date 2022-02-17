Запад кроит новую холодную войну по лекалам старой

"В какой-то момент это будет сделано". Туманный прогноз о вторжении в Незалежную, больше напоминающий гадание на кофейной гуще. Не от какой-нибудь ведуньи, а от заместителя министра обороны Британии. Пугает новой холодной войной – по лекалам старой. Не ровен час, сорвется на клише в стиле рейгановской "империи зла". Не отпускает генерала хиппи-прошлое. И не про Вудсток речь.

"Ключевые отличия периода холодной войны в том, что тогда было ожесточенное идеологическое противостояние между СССР и США, – напоминает Илья Кравченко, эксперт Российского института стратегических исследований. – Наблюдался очень мощный биполярный раскол мира по разным сферам, сейчас такого уже нет, мир уже давно не многополярный, он однополярный. И как раз по этой причине у Вашингтона наблюдается кризис внешнеполитической идентичности, поскольку они вынуждены искать новые точки давления на разные страны в мире, включая и нашу страну".

Десятилетия проходят – стиль западных провокаций не меняется. Что при берлинском кризисе, когда советские и американские танки стояли друг против друга на расстоянии пистолетного выстрела. Что при Карибском – когда Советский союз отвечал на размещение ракет в Турции.

"Кризис на Кубе был связан с тем, что СССР хотел преодолеть свое отставание в плане безопасности за счет жесткой, резкой угрозы американской безопасности, – говорит Петр Акопов, обозреватель PИА Новости. – Тогда идеология была оформлением геополитики, сейчас тоже американцы пытаются, как видим, оформить идеологически, говоря про угрозу автократий – российской и китайской – миру".

Причина такого давления, как правило, банальна – продвижение не только политических, но и экономических интересов. "У нас нет борьбы идеологий, мы же тоже капиталистическая страна, а не страна социализма, – комментирует Виктор Мизин, ведущий научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности МГИМО. – Мы здесь на новом витке возвращаемся в ситуацию противостояния геополитического крупных держав".

Продолжается эпопея с "Северным потоком – 2" в контексте Украины. Еврокомиссия уже изъявила желание сделать США основным поставщиком газа в Старый свет. Расчет на СПГ-проекты. В этой связи противостояние на украино-натовском направлении выглядит частью большой игры по сдерживанию не только России.

На азиатском торговом фронте Штаты заклеймили Китай "не ориентированным на рынок государством" и активно прибегают к протекционизму, забывая о правилах ВТО. "Гарантировать украинское невхождение почему не могут – они боятся, что украинское невхождение, гарантированное нам, послужит для Китая сигналом, что можно брать тайвань – это такая сознательная пропаганда, – отмечает Петр Акопов, обозреватель PИА Новости. – Китай не собирается военным путем брать Тайвань, как и Россия не собирается брать Украину – это наша территория, которую мы должны развернуть обратно и сделать так, чтобы это было единое пространство и единые союзнические отношения".

Свято место пусто не бывает – пример Германии и стран восточной Европы это подтверждает. Стоило Советскому союзу уйти оттуда, как там воцарились натовские порядки. "Ситуация ощущается несколько иначе и даже острее, чем в эпоху холодной войны, – считает Игорь Кузнецов, исполнительный директор Российского общества политологов, профессор кафедры истории и теории политики Факультета политологии МГУ. – Это не локализуется на одной территории – в частности украинский кризис – но мы понимаем, что возможные действия опасные могут быть и не только там".

И уладить противоречия можно только путем переговоров. Западным партнерам придется договариваться с Россией на равных условиях. Учиться этому делу, будто бы забытому за последние десятилетия.

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