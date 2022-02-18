Моргенштерн может лишиться коллекции люксовых авто из-за долга в 9500 рублей

Восемь штрафов за нарушения ПДД на 9500 рублей против пяти люксовых иномарок общей стоимостью около 80 миллионов. Об аресте автопарка Моргенштерна из-за неуплаты казалось столь скромной, для долларового миллионера, коим себя провозглашает артист, суммы, завил сразу ряд СМИ. Сам рэпер громкие заголовки поспешил опровергнуть.

"Никто машины не арестовывал, все машины спокойно стоят в гараже, на них наложили запрет на регистрационные действия в связи с неоплаченными штрафами, так всегда поступают с автомобилями с неоплаченными штрафами", – заявил артист.

Санкции в отношении рэпера, что примечательно, приставами были наложены в день его рождения – 17 февраля Моргенштерну исполнилось 24 года. Подобное поздравление от органов исполнительной власти адвокат Алишера счел несправедливым. По заявлению Сергея Жорина, на имя рэпера, с осени прошлого года находящегося в Дубаи, никаких уведомлений или иной корреспонденции не приходило.

"В нарушении действующего законодательства приставы не уведомили Моргенштерна о возбуждении исполнительного производства, не дали ему возможности погасить эту задолженность. И каким то образом крайне оперативно наложили запрет на принадлежащие имущество", – говорит Сергей Жорин, адвокат Моргенштерна.

Исходя из документов исполнительного производства, открытого в отношении певца – на все принадлежащие автосредства наложен запрет на регистрационные действия.

"Арест – это понятие более обширное, а наложение ограничений – это более узкое понятие, которое предусматривает всего лишь ограничение регистрационных действий. В данном случае если это имущество транспортное, то соответственно регистрационное действие, то есть снятие с учета – будет невозможно до того момента, пока задолженность не будет погашена", – утверждает Алена Самородова.

А значит продать свои автомобили, Моргенштерн пока не сможет. Впрочем, в отсутствие рэпера в России, автомобили итак уже четвертый месяц пылятся в гараже. По разным оценкам общая стоимость всех иномарок рэпера составляет от 60 до 80 миллионов рублей. Самым дорогим в коллекции автоэксперты признали Porshe 911 Turbo С, его Моргенштерн якобы выкупил у известного блогера за 20 миллионов рублей, однако официально эту информацию рэпер никогда не подтверждал. Вторым в списке стоит McLaren 600LT небесно-голубого цвета, стоимостью 17 миллионов, на нем летом прошлого года артист приезжал на одно из заседаний Зюзинского суда. Также рэпер владеет минивэном Mercedes-Maybach V-класса за 5 миллионов рублей, купе Mercedes Benz S63 AMG за 15 и Cadillac Escalade в максимальной комплектации Platinum за 10. Заявленные рядом изданий суммы, ряд экспертов авторынка счел заниженными, придя к выводу, что покупались иномарки уже поддержанными.

"Был взят в расчет рынок б/у автомобилей и поддержанных автомобилей, потому что покупка новых автомобилей под заказ, она умножается минимум на 2, если не на три. И сумма, заявленная в районе 60-80 миллионов она автоматически превращается в 250-300 миллионов, если это, конечно, автомобили, купленные в новой индивидуальной комплектации и новые", – считает автоэксперт Константин Крохмаль.

Впрочем, возможность пользоваться каждой из них, к реперу уже вернулась. Его адвокат заявил, что Моргенштерн полностью выплатил штрафные санкции и совсем скоро информация об ограничениях исчезнет и с сайта судебных приставов.