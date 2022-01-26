Как в Москве ловили блогера-уклониста

Сначала подписались, а затем отправили в бан. Столичные полицейские задержали блогера, который выкладывал в Сеть видео своих лихих покатушек. Ездил он без водительского удостоверения и с грубым нарушением правил. В результате жажда лайков обернулась дизлайком и лишением свободы.

Со склоненной головой, словно нашкодивший школьник, он вышел из патрульного автомобиля ГИБДД и направился в сторону одного из столичных судебных участков мировых судей.

Прыть Георгия Ерохина угасла после того, как инспекторы ДПС в очередной раз обратили внимание на его станицы в социальных сетях.

Рассекая заснеженную трассу голой резиной, синий ВАЗ накручивает виражи. За рулем – тот самый Георгий Ерохин, в Интернете больше известный как "Гоша 2048".

Под его управлением любой автомобиль становится шальным. В одном ролике отечественная "семерка" рассекает по оживленным улицам Москвы, в другом – дерзкий дрифт уже на BMW на Третьем транспортном кольце.

Заносит не только автомобили Ерохина, но даже тех, кто в этот момент находится на пассажирском сиденье. Например, популярная молодая певица Карина Кросс на фоне башен Москва-Сити едва не вывалилась из двери машины.

А ведь у самого Ерохина нет даже водительских прав. Но это не мешает ему садиться за руль и опасно дрифтовать на оживленных столичных улицах. Причем, на разукрашенном автомобиле с надписью "полиция" по-английски и спецсигналами на крыше.

В социальных сетях аккаунт автоблогера уже блокировали за подобные ролики, но он просто создал новую страничку. А самого Ерохина полгода назад уже задерживали за неправильную тонировку и даже сдавали в военкомат.

Помимо того, что Гоша – автохам, он еще, как выяснилось, и ярый уклонист. Но в армию юноша по каким-то причинам так и не попал. Зато продолжил снимать ролики с опасным вождением.

Только в 2021 году Ерохина 21 раз привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

"Автоинспекторы оперативно получили информацию о его передвижениях и передали ее экипажам ДПС. В течение нескольких минут после этого автомобиль ВАЗ-2107 был остановлен, а находившийся за рулем молодой человек задержан", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инспекторы ГИБДД в последнее время стали постоянными зрителями автоблогеров-нарушителей. Задача поставлена четко: выявлять и наказывать всех, кто хвастает в Интернете своим опасным вождением.

"В ежедневном режиме мы мониторим весь контент, который касается безопасности дорожного движения в СМИ. Мы являемся активными пользователями соцсетей и подписчиками блогеров, которые пропагандируют эти нарушения ПДД", – рассказывает начальник УГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков.

Вот и блогера Ерохина задержали после мониторинга социальных сетей. Ту самую синюю "семерку", героиню последних роликов, отправили на штрафстоянку. А самого блогера – в суд.

В отношении бесправного автоблогера было составлено семь протоколов о нарушении ПДД. К тому же Ерохин отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.

Штрафы на него уже не действуют, поэтому суд решил отправить Гошу под арест. Пока – на 11 суток.