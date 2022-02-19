Олимпиада: к финалу – самое интересное

Главная и приятная новость этой субботы – сразу две медали, которые завоевали российские лыжники в масс-старте на дистанции 30 километров. Александр Большунов просто молодчина!

Теперь он точно король лыж. Хотя и до сегодняшнего дня в этом вряд ли кто-то сомневался. В гонке, которая не получилась полноценным марафоном, но все равно осталась самой сложной на Играх, не было никаких разборок на финише и отставаний по ходу. Строго по классике: Большунов пришел и победил.

Главный старт лыжной олимпийской программы был под угрозой срыва. За пару часов до начала в Чжанцзякоу объявляют штормовое предупреждение. Но для переноса оставался лишь вариант с утром воскресенья, где уже значится женская гонка. Организаторы решили не рисковать и нашли нетривиальный выход: классические 50 километров стали тридцатью.

Вместе с Александром в такой вот полумарафон отправились Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Денис Спицов. Главные соперники тут – традиционно норвежцы и их командная тактика. В этот раз без чемпиона мира Иверсена. Но Рете, Холунн и Крюгер и без того достаточная группа поддержки Йоханнесу Клэбо. Тому самому, который в финишном створе помешал Александру победить все на том же мировом первенстве. Кстати, именно норвежец, по информации СМИ, отказывался бежать 50 километров в мороз. 30 согласился. Но к середине дистанции все равно начал отставать. А потом вообще сдался.

Следом отстает Холунн. Наши почти до самого конца идут в лидерах в полном составе. К финальному километру темп Большунова удерживают только Якимушкин и Крюгер. Удерживают, но не более. Александр еще до финишного створа успевает победно поднять кулак и пересечь черту. С отрывом.

У Большунова теперь еще один рекорд: он – первый лыжник в истории, завоевавший пять наград одной Олимпиады. Золотые ботинки на цветочной церемонии тут и впору, и к месту.

"Хочу сказать спасибо нашей команде большой, всем тренерам, которые вели и подсказывали по трассе, также своему тренеру Юрию Викторовичу. Своей любимой жене Анне. Я думаю, эту медаль я посвящу ей", – признался Большунов.

"На медали будет написано: "50 км". Так что Саша стал третьим королем лыж. Двое были в Советском Союзе, он первый в нашей новой России," – сказала Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России.

Вместе с пятью медалями Александр понесет еще и флаг – так сегодня решила сборная ОКР.

Наша команда этим утром повторила свой исторический рекорд в 29 медалей на одних Играх. Спортсмены уже выступили даже успешнее, чем в Сочи. Президент федерации, которая этих наград в Пекине принесла нам больше всех, повторила знаменитый танец Юлии Ступак.

А Норвегии сегодня досталась только бронза. Серебро – первая в карьере олимпийская медаль – у Ивана Якимушкина. "Организм восстанавливается чуть дольше, чем на равнине. И я очень рад, что я запрыгнул, можно сказать, в уходящий поезд Олимпиады и все-таки взял свою маленькую медальку", – признался спортсмен.

Последние медали XXIV Олимпиады фигуристы разыгрывали в такой плотной борьбе, которой, пожалуй, еще не было. Первые два дуэта перед произвольной программой разделяли шестнадцать сотых балла.

Снова все наши участники стартуют в последней – самой сильной – разминке дня. Кто доминирует в мировом фигурном катании, россияне уже показали. Но за золото в этот раз придется бороться с парой, которая не только побила здесь два мировых рекорда, но и будет выступать при поддержке всего стадиона, ведь на этих Играх из-за ковида только местные болельщики. Китайская пара Суй и Хань – единственными из участников заявляют четверную подкрутку. Чтобы состязаться с этим, кататься нужно было абсолютно безупречно. Первыми из тройки попробовали Мишина и Галлямов.

У действующих чемпионов мира это уже четвертое выступление в Пекине – они еще командный турнир прошли. Усталость – хоть и скрывают – конечно, накопилась. Но они не сорвали ни одного элемента. И взяли еще одну медаль на дебютной Олимпиаде.

"Мы очень довольны, что нам удалось показать чистые прокаты и в короткой, и в произвольной программах", – отметили фигуристы.

На борьбу за высшую награду наших лидеров с трибун настраивали уже действующие медалисты – Виктория Синицына и Александра Трусова не раз попадали в кадр. Предыдущую Олимпиаду Тарасова и Морозов закончили в шаге от медалей. В этот раз обе части программы откатали на свой лучший результат в сезоне. Отдали все. После финала не сдержали слез.

"Весь сезон, все четыре года все было нацелено на сегодняшний прокат. И так просто ты не расскажешь, не передашь этих эмоций. Сегодня мы просто очень счастливы. Когда это сегодня случилось, все эти эмоции просто нахлынули, что все не зря, что мы сегодня достойно боролись. Это просто всплеск радости, что у нас сегодня все получилось", – счастливы фигуристы. Такую долгожданную олимпийскую награду ребята получили прямо на льду.

Завтра наши пары должны еще выйти на показательные выступления. Секрет, какими они будут, чуть приоткрыли сами фигуристы в соцсетях. Щербакова, например, предстанет с белыми крыльями под Ave Maria. У Трусовой номер Wonder Woman. Александра вместе с Шомой Уно еще и кантилевер дуэтом сегодня исполнили.

Олимпиада завершается уже завтра, но, как мы видим, именно к ее финалу – самое интересное. И следить за этим можно не только в эфире телеканала "Россия 1", но и на онлайн-платформе "Смотрим".