Украина не собирается "низко кланяться" партнерам

Украина не будет "низко кланяться" странам, которые оказывают ей военную помощь, заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Мы ценим любую помощь, но все должны понимать – это не благотворительные взносы, которые Украина должна просить или напоминать", – сказал украинский лидер на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля.

Обращаясь к собравшимся, Зеленский заявил, что военная помощь Киеву – это вклад в безопасность Европы и мира, где Украина восемь лет является надежным щитом. Выступление президента транслировал канал "Украина-24".

Ранее Зеленский выразил возмущение по поводу того, что страны Запада предоставляют Киеву финансирование, требуя при этом проведения определенных реформ в стране. "Дайте безусловные деньги!" – призвал Зеленский.

Между тем глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил на встрече с президентом Украины, что готовится рассмотрение вопроса о выделении ВБ Киеву 350 миллионов долларов на поддержку текущих реформ. Этот вопрос совет Всемирного банка планирует рассмотреть к концу марта, пишет ТАСС.