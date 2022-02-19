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Ситуация на Украине 52 минуты назад

19 февраля 2022 22:19

Украина не собирается "низко кланяться" партнерам


Getty Images

Украина не будет "низко кланяться" странам, которые оказывают ей военную помощь, заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Мы ценим любую помощь, но все должны понимать – это не благотворительные взносы, которые Украина должна просить или напоминать", – сказал украинский лидер на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля.

Обращаясь к собравшимся, Зеленский заявил, что военная помощь Киеву – это вклад в безопасность Европы и мира, где Украина восемь лет является надежным щитом. Выступление президента транслировал канал "Украина-24".

Ранее Зеленский выразил возмущение по поводу того, что страны Запада предоставляют Киеву финансирование, требуя при этом проведения определенных реформ в стране. "Дайте безусловные деньги!" – призвал Зеленский.

Между тем глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил на встрече с президентом Украины, что готовится рассмотрение вопроса о выделении ВБ Киеву 350 миллионов долларов на поддержку текущих реформ. Этот вопрос совет Всемирного банка планирует рассмотреть к концу марта, пишет ТАСС.

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