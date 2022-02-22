Зеленский: "Мы ничего никому не должны"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никому не отдаст свои территории. В видеообращении к гражданам Зеленский отметил, что "мы ничего и никого не боимся". Помимо этого, он пообещал украинцам, что "ничего никому не отдадим" и уверил их в том, что "ничего никому не должны".

Украина пойдет по мирному и дипломатическому пути, пообещал Зеленский в эфире телеканала "Рада", комментируя решение России о признании суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

Сославшись на поддержку "наших партнеров", Зеленский уверил граждан в том, что границы Украины надежно защищены.

Ранее сообщалось, что сотрудники посольства США каждую ночь будут покидать Украину, чтобы переночевать в соседней Польше.