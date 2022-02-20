Хамелеон Зеленский занялся шантажом

Президент Украины своими заявлениями о Будапештском меморандуме занимается ядерным шантажом. Это может не понравиться странам Запада. Так считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Политик отметил, что Западу необходимо обратить внимание на безответственное поведение Киева не только по отношению к выполнению Минских соглашений, но и к области нераспространения ядерного оружия.

Болгарский эксперт по вопросам международной политики Боян Чуков, в свою очередь, назвал Зеленского хамелеоном, который меняет цвет, пытаясь быть страшным. По его мнению, украинский президент блефует, говоря о возможности выхода из Будапештского меморандума 1994 года.

Чуков отметил, что работа по подготовке ядерного оружия требует времени, которого нет. Никто заранее Зеленскому не помогал, сообщает ТАСС.

Не стал комментировать слова украинского лидера официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен, в свою очередь, обратила внимание на то, что Будапештский меморандум не имеет юридических обязательств. По ее мнению, сейчас нужно пробовать все, чтобы избежать войны.

Политолог Леонардо Пас Невес из бразильского Фонда Жетулиу Варгаса находит высказывание Владимира Зеленского безответственным. С помощью угрозы украинский лидер пытается напомнить о себе.

Невес не считает Зеленского политиком. По его словам, Украина не знает, каким образом оказаться в выигрыше.

Во время Мюнхенской конференции Зеленский заявил, что поручил МИДу страны созвать саммит стран-участниц Будапештского меморандума. Украинский президент пригрозил тем, что если он не состоится или Киеву не будут предоставлены гарантии безопасности, то меморандум признают недействительным.