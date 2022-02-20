Путин высказался о реальной обстановке

"Визит последней надежды" – так писали о приезде немецкого канцлера Шольца в Москву, и, возможно, он и сам в это поверил, ведь на тот момент британская пресса уже объявила даже время российского вторжения – ночь на 16 февраля – и получалось, что у Шольца оставалось буквально несколько часов, чтобы все предотвратить.

"Для моего поколения война в Европе стала невообразимой. Это так и должно оставаться", – заявил Шольц.

"Но ведь мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии. Крупная военная операция с нанесением ракетно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц, по Белграду. Это же было. Без санкций Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Это очень плохой пример, но он был", – напомнил Владимир Путин.

"Подчеркну, что в Югославии несколько другая ситуация царила. Там была угроза геноцида", – сказал Шольц.

"Позволю себе только добавить, что, по нашим оценкам то, что происходит в Донбассе сегодня, и есть геноцид", – отметил глава российского государства.

Двойные стандарты и откровенная подмена понятий со стороны Запада для Москвы, конечно, не новость. В этой же логике в Брюсселе сейчас говорят о том, что НАТО – мирная организация, да и Украину там не особо и ждут.

- Говорят, что со стороны НАТО такое вступление в ближайшие годы или десятилетия нереально.

- Вы сказали замечательную фразу: говорят, что в ближайшие годы Украины не будет в НАТО. Что значит "говорят"? Мы же с вами должны понимать, что такое "говорят" в межгосударственных отношениях. Нам уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще ни на один дюйм в сторону российских границ. А сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома. Более того, обсуждаются вопросы вступления Украины в НАТО. Говорят, как вы сказали, это не будет завтра. А когда, послезавтра? А что это для нас меняет в исторической перспективе? Ровным счетом ничего. Мы слышим, что Украина не готова сегодня к вступлению в НАТО. Мы знаем этот тезис. И тут же говорят, что ее завтра не примут. А примут тогда, когда ее подготовят к этому? Но для нас это может быть уже поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас. Вот прямо сейчас, в ближайшее время, в ходе переговорного процесса мирными средствами, – заявил Владимир Путин.

Поэтому Россия и представила свои предложения о юридически обязывающих гарантиях безопасности. Ключевые моменты – нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений близ границ России, возврат военной инфраструктуры Альянса к положению 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия – НАТО. В Вашингтоне и Брюсселе с ответами тянули полтора месяца, потом их засекретили.

Полученные по дипканалам бумаги в Москве изучили в разных ведомствах, в первую очередь в МИДе, и вот по итогам – доклад президенту.

– Сергей Викторович, как, по вашему мнению, все-таки есть шанс договориться с нашими партнерами по ключевым вопросам, вызывающим нашу озабоченность, или это просто попытка втянуть нас в бесконечный переговорный процесс, не имеющий никакого логического завершения? – спросил Путин Сергея Лавров.

- Будучи главой МИДа, я должен сказать, что шансы есть всегда, – ответил Сергей Лавров.

- У вас есть уже проект ответа на те документы, которые к нам поступили из Брюсселя и Вашингтона?

- Он сформулирован на десяти страницах.

После доработки и одобрения президента стало 11 страниц – в четверг документ передали лично в руки американскому послу. А содержание – как изначально обещала Москва – и не думали скрывать. В первом же предложении констатируется, что "американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы российского проекта договора с США о гарантиях безопасности". Проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны "удобные" темы, которые, в свою очередь, "перекручены" в сторону создания преимуществ для США и их союзников. Такой подход, как и сопутствующая риторика американских официальных лиц, подкрепляет обоснованные сомнения в том, что в Вашингтоне действительно привержены исправлению ситуации в области евробезопасности.

В российском ответе говорится, что Москву тревожит нарастающая военная активность США и НАТО непосредственно у российских границ, тогда как наши "красные линии" по-прежнему игнорируются. Сказано, что, если Вашингтон не будет готов договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников, Россия будет вынуждена реагировать, в том числе мерами военно-технического характера.

Грозит ли Европе новая война, задали вопрос немецкие журналисты.

"По поводу того, хотим мы этого или нет. Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложение о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну. К сожалению, и мы уже об этом говорили, предметного конструктивного ответа на сделанные нами предложения мы не получили", – отметил Владимир Путин.

То, что письменная реакция России на ответ США по гарантиям безопасности сразу была опубликована, особенно актуально, учитывая льющиеся сейчас потоки лжи и дезинформации в западных СМИ. И широко растиражированная в них дата вторжения – 16 февраля в 3 часа ночи – предсказуемо оказалась абсолютным фейком.

- Владимир Владимирович, как вы пережили "вторжение" России на Украину в позавчерашнюю ночь?

- Я не обращал просто на это внимание. Вбросов очень много. Постоянно реагировать на них себе дороже. Мы делаем то, что считаем нужным делать. И будем так поступать дальше. Конечно, мы смотрим, что в мире происходит, но мы имеем четкие, понятные ориентиры, соответствующие национальным интересам российского народа и российского государства.

К таким безусловным интересам относится обеспечение обороноспособности страны. А потому российская армия проводит масштабные учения, чтобы быть готовой к любому сценарию.

"Учения проходят и в Западном военном округе, фактически на всех флотах. Это и Баренцево море, и Черное море, Балтийское море, Тихоокеанский флот. И часть этих учений подходит к своему завершению. Часть будет завершена в ближайшее время", – сказал министр обороны Сергей Шойгу.

Запад накачал Украину оружием, а теперь натовские страны стягивают войска и вооружения. 5 тысяч американских десантников из состава 82-й дивизии переброшены в Польшу. В Германию Вашингтон отправил истребители Ф35. Немецкие Eurofighter перебазировались в Румынию, на аэродром "Михаил Когэлничану", где некогда стояли советские МиГ-29, а теперь и там хозяйничают американцы. С этой полосы взлетают и натовские самолеты-разведчики, которые следят за Россией, чаще всего из воздушного пространств Украины. В том числе поэтому никакой деэскалации, которой на словах так желают западные лидеры, не происходит. И главное – никто из них не давит на руководство Украины.

"Киев не исполняет Минские соглашения. В частности, категорически отказывается от прямого диалога с Донецком и Луганском, саботирует, по сути, выполнение договоренностей по внесению изменений в Конституцию, особому статусу Донбасса, местным выборам и по амнистии. По всем ключевым вопросам Минских соглашений. Да и в целом на Украине массово и систематически нарушаются права человека, на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения", – подчеркнул Владимир Путин.

"К сожалению, это так, там уже люди готовы бежать оттуда и, возможно, уже бегут, как нам известно. Это ненормально", – сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В таких условиях депутаты Госдумы приняли постановление об обращении к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР. Парламентарии считают, что это защитит людей и обеспечит их права. Решение о признании республик Донбасса предлагается принять президенту.

"Депутаты парламента так же, как в любой стране, ориентируются на общественное мнение, мнение своих избирателей, они тонко его чувствуют. Совершенно очевидно, что в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону. Я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений", – сказал Путин.

И это – еще один аргумент в пользу того, что Запад должен заставить Киев выполнять взятые на себя обязательства. Но пока вместо этого оттуда грозят России, а теперь и Белоруссии новыми санкциями. Союзному государству, впрочем, к такому давлению не привыкать.

"Мир большой, на все ворота замки не повесишь, все транспортные пути не перекроешь", – уверен Александр Лукашенко.

"Так оно и есть на самом деле. Вот вы говорите о санкциях. Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода, он будет найден. Потому что цель в другом – затормозить развитие. В данном случае России и Белоруссии", – считает Владимир Путин.

Глава государства еще раз подтвердил: Москва готова к диалогу Западом при условии, что все вопросы будут рассматриваться в комплексе – без отрыва от основных российских предложений по гарантиям безопасности.

"Что касается того, как Россия будет действовать дальше. По плану. А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить на то, как она будет складываться, реальная обстановка? Пока никто. Это зависит не только от нас. Но мы намерены и будем стремиться к тому, чтобы договариваться с нашими партнерами по тем вопросам, которые были нами поставлены для их решения дипломатическим путем", – заявил президент.

Пока же в отсутствие дипломатических развязок обстановка в Донбассе и вообще с безопасностью в Европе стремительно ухудшается.