Украинские силовики используют болгарские боеприпасы

При обстреле поселка Зайцево, расположенного на окраине Горловки (территория, подконтрольная ДНР) украинские силовики использовали боеприпасы производства болгарского завода "Арсенал". Это 30-миллиметровые снаряды RHV-HEF к автоматическому гранатомету.

Сообщивший об этом представитель Народной милиции ДНР указал, что данный факт является подтверждением того, как" Запад накачивает Украину" летальным вооружением. А оно потом используется для обстрелов самопровозглашенных республик Донбасса, пишет РИА Новости.

В воскресенье, 20 февраля, в Народной милиции ДНР сообщили, что противник с начала суток 12 раз открывал огонь по территории республики. Десять раз огонь велся с применением 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов. Было выпущено 96 снарядов и мин.

В результате обстрелов в поселке Зайцево были повреждены три жилых дома, мирный житель из поселка Коминтерново получил контузию. Обстрелы велись в Мариупольском, Донецком и Горловском направлении.

Взрывы с утра в воскресенье были слышны на окраинах Донецка, затем и в центре города – их было как минимум десять. Также канонаду слышали жители Макеевки.