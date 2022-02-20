Еще одна авиакомпания приостанавливает полеты на Украину

Авиакомпания SAS приостанавливает полеты над территорией Украины и в Киев. Такое решение связано с неспокойной политической ситуацией.

Как сообщила норвежская телекомпания TV2, полеты приостанавливаются до 27 февраля. Рейсов у SAS в ближайшее время немного — ближайший во вторник, 22 февраля.

В авиакомпании отметили, что позднее будет принято решение, приостанавливать ли полеты до 1 марта.

Над территорией Украины также приостанавливает полеты авиаперевозчик Norwegian.

Ранее сообщалось, что крупнейшая авиакомпания в ФРГ и ЕС Lufthansa Group вслед за остальными решила приостановить полеты на Украину.