Действия посольства США в России подлежат уголовной ответственности

В Госдуме считают, что США нарушили закон по борьбе с терроризмом. Депутат ГД Василий Пискарев, возглавляющий комитет по безопасности и противодействию коррупции, отметил, что посольство США обязано уведомлять российские правоохранительные органы о готовящихся терактах.

Однако американское посольство, предупредив граждан США о том, что в России возможны нападения на торговые центры, метро и железнодорожные станции в Москве, Петербурге и зонах на границе с Украиной, не уведомило об этом российские власти. Это бездействие, по законодательству РФ, подлежит уголовной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы партии "Единая Россия".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, передавали ли американские дипломаты данные о готовящихся нападениях и терактах российским коллегам. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что ФБР и ЦРУ по партнерским каналам не передавали информацию о якобы существующей угрозе терактов в городах России и на приграничной с Украиной территории, пишет "Интерфакс".