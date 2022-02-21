Необычная практика: США предупреждают о нападениях в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "весьма и весьма необычной практикой" предупреждение посольства США в Москве о возможных терактах в России. Представитель Кремля отметил, что спецслужбы России выясняют, были ли такие сигналы от американских коллег.

"Мне в настоящий момент неизвестно о том, что такие сигналы были", – сказал Песков СМИ в понедельник.

Ранее американские дипломаты сообщили гражданам США о возможных "нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции" в Москве, Петербурге и на границе с Украиной.

Посольство США попросило американцев подумать об отъезде из России, не рассчитывая на помощь Вашингтона в эвакуации, пишет РИА Новости.

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