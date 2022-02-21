Такого не было с 2015-го: ВСУ начинают осуществлять план вторжения

За двое суток по территории ДНР выпущено порядка 2 тысяч боеприпасов, представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин. По его словам, таких интенсивных обстрелов не было с 2015 года. Обстрелы ДНР со стороны ВСУ ведутся по всей линии соприкосновения. Особенно интенсивные обстрелы замечены на луганском и мариупольском направлениях.

В эфире телеканала "Россия 1" Басурин отметил, что Вооруженные силы Украины начали реализовывать план по вторжению в Донбасс – видео доступно на медиаплатформе "Смотрим".

На территорию ДНР проникли две диверсионные группы, цель – подрыв складов с боеприпасами. Сейчас идет поиск диверсантов.