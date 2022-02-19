Раскрыты планы ВСУ и СБУ в отношении Донбасса

В распоряжении разведки ДНР оказался план наступательной операции киевских силовиков на Донбасс. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Главная цель украинской наступательной операции — зачистка территорий от русскоязычного населения, выдавливание его на территорию России, а также получение контроля над народными республиками. Эдуард Басурин отметил, что на операцию выделяется до пяти суток. Начнется она с артиллерийского удара и пойдет в трех направлениях.

Согласно плану, главный удар придется по направлению Краматорск-Дебальцево. Затем планируется выход к границе с Россией в течение двух суток. ВСУ собирается окружить и заблокировать крупные города ДНР и ЛНР. По словам Эдуарда Басурина, агрессия Киева против самопровозглашенных республик может начаться в ближайшее время.

Украинские военные в ходе наступления планируют уничтожить военную и гражданскую инфраструктуру на глубину до 10-15 километров от линии соприкосновения.

Тем временем, отметил Эдуард Басурин, ВСУ сосредоточили на линии соприкосновения до 25 мобильных групп спецназа для организации терактов. Также в ДНР активизировались диверсионные группы украинских силовиков. Среди граждан республики есть жертвы.

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от региона Виктор Водолацкий, в свою очередь, также высказался о ситуации в Донбассе. По его словам, полномасштабные действия по уничтожению мирного населения могут начаться в ближайшие сутки-двое.