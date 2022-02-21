Украина и Запад показали, что Донбасс им не нужен

Ни Украине, ни ее западным союзникам Донбасс абсолютно не нужен на любых условиях, заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, представляющий Россию на переговорах в нормандском формате. Он выступил на внеочередном заседании Совета безопасности РФ, которое проводит президент Владимир Путин. Трансляцию ведут телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

По словам Козака, то, что Донбасс никому не нужен, сегодня стало совершенно очевидно. Делается все, "чтобы заморозить этот конфликт" и возложить на РФ политическую ответственность, добавил он.

Замглавы президентской администрации указал, что в общественном сознании украинцев, а также на Западе уже укоренилось мнение, что Россия является стороной конфликта. "Что это исключительно российско-украинский международный конфликт", – пояснил он.

Кроме того, отметил Козак, есть попытки возложить ответственность за содержание Донбасса на Россию. "Многие знают, какие астрономические суммы нам приходится брать на гуманитарную поддержку этих территорий", – заметил он.

Козак также заявил, что Украина не видит возможности особого статуса для Донбасса. Но то, каким она его видит, держится "в глубоком секрете". "Очевидно, из тех переговоров следует, что она видит его обычными муниципальными районами Украины, с обычными правами и полномочиями, без всякого особого статуса", – сказал политик.

Он подчеркнул, что Киев при обычном развитии событий никогда не будет выполнять Минские соглашения, он на ходу изобретает новые схемы по урегулированию в Донбассе. Но это "из области юридического кретинизма", отметил Козак.