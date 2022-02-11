Позиция Украины по Донбассу по-прежнему неясна

Украинские власти стянули к линии соприкосновения в Донбассе войска и вооружение, но в Москве надеются, что Киеву хватит благоразумия не открывать огонь по собственным гражданам. Об этом замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил в Берлине после встречи политсоветников лидеров "нормандского формата".

Встреча нормандской четверки в Берлине продолжалась около 9 часов – много дольше запланированного. Это давало основания полагать, что что-то медленно, но двинулось с места: на парижской встрече две недели назад стороны договорились согласовать общий документ, который оживит Минские соглашения. Но приехав в российское посольство по московскому времени уже в начале третьего часа ночи, Дмитрий Козак сообщил, что ничего подобного – все так, как было до Парижа, а может быть, и хуже.

"Позиция Украины непреклонная. Отказались в этом документе – проекте заявления, который был предложен для рассмотрения, – даже цитировать Минские соглашения о том, что вопросы будущего постконфликтного статуса этих территорий должны решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов Донбасса. Это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать", – пояснил Козак.

А между тем, вопрос не в согласовании – а в том, чтобы терпеть и выполнять, как выполняют условия капитуляции, чем и является по обстоятельствам своего появления на свет и содержанию утвержденный Совбезом ООН план действий – особый статус Донбасса, амнистия, выборы. Украина отказывается, чему, безусловно способствует нетребовательная позиция ее европейских опекунов.

Готовность Франции и Германии надавить на Киев в вопросе выполнения Минских соглашений Козак не заметил: "Увидел попытки найти какую-то удобную нишу для того, чтобы Украина продолжала ту линию, которую проводила на протяжении предыдущих 8 лет".

Порошенко подписал Минские соглашения в феврале 2015, а вернувшись Киев отказался их выполнять (что, в общем, не мешает требовать суда над ним за то, что Россию не вписали как сторону конфликта). Зеленский подтвердил соглашения в декабре 2019, а вскоре объявил их невыполнимыми.

Так это и работает: один – например, председатель СНБО Данилов, на каком-нибудь телеканале для внутреннего пользования, говорит, что Украина просто не может и не будет выполнять свои обязательства, а глава офиса Зеленского Ермак приезжает в Берлин, и уверяет, что Киев готов работать по плану. Переписать его, жаль, нельзя, так хоть трехстороннюю контактную группу, где Россия – посредница в переговорах Донбасса и Киева, перенести куда-нибудь из Минска. Наверное, хорошо бы сразу в Вашингтон, но пока можно и поближе.

Андрей Ермак, глава офиса президента Украины считает, что контактную группу нужно перенести в Турцию: "Если будет согласие всех сторон, то, безусловно, Украина готова встречаться в Турции, чтобы продолжить переговоры".

Где-нибудь в Анкаре или Стамбуле, конечно, проще, чем в Минске, взять политических представителей Донецка и Луганска в заложники. Предположить можно все, что угодно – Киев непредсказуем. Такой Донбасс, как написано в Минских соглашениях, им ему не нужен. А какой нужен, и в чем смысл держать 60 процентов ВСУ, Байрактары и Джавелины на линии соприкосновения – уже давно пора сказать честно.

Без единой позиции не будет согласия, а позиция Украины по политическим вопросам остается в секрете, уверен Козак.

Но зато не секрет, что Зеленскому снова нужен PR: Ермак сообщил, что Киев работает уже и над саммитом Нормандской четверки. Однако, по словам Дмитрия Козака, в данной ситуации, не имеет смысла говорить даже о следующих консультациях на уровне политических советников.

Время и место очередной встречи в нормандском формате могут быть определены по итогам ближайшего заседания трехсторонней контактной группы, на котором Украина должна конкретизировать то, как она видит реализацию Минских соглашений. Договорились об этом на словах. В случае с Киевом это значит – не точно.