Козак рассказал об украинских манипуляциях

Переговоры политических советников лидеров государств "нормандского формата" в Берлине закончились безрезультатно.

Встреча показала, что три из четырех участников "нормандского формата" оказались не готовы выполнять соглашения, принятые в Минске. Об этом заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, комментируя итоги долгих девятичасовых переговоров.

По его словам, Украина саботирует минские соглашения и открыто манипулирует Францией и Германией, а те ей потакают. Поддаваясь на украинские манипуляции, Берлин и Париж попадают "в абсолютно глупое положение", приводит слова Козака телеканал "Россия 24".

При этом возможность саммита стран "нормандского" формата не обсудили, зато киевская сторона успела запутать собравшихся собственными толкованиями слов "консультация" и "обсуждения". Для внесения ясности пришлось прибегнуть к помощи Кембриджского словаря.