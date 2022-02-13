Британо-украинский бред

Вот прилетела к нам министр иностранных дел Британии Лиз Трасс. По факту малообразована, даже невежественна. Разговор поддержать не способна. Талдычит одно и то же как попугай. На вопросы не отвечает. Элементарно географии не знает. Ростов и Воронеж для нее – территория Украины, а Россия – оккупант. Слов нет! Хотя не такой еще бред мы слышим из Киева.

Из последнего. В киевской газете "День" вышла статья местного "писателя и историка" Кралюка, который "втирает", что Белгородская, Курская, Воронежская, Брянская и Ростовская области – издревле украинские Стародубщина и Восточная Слобожанщина. Бред, конечно. Беда лишь в том, что он безответственно воспроизводится по миру. Притом что, как говорится, матчасть никто не знает, а большинство наших западных собеседников и Украину-то на карте не найдет. Даже президент Байден намедни путался в названиях трех близких ему стран.

Украина – однако – тема разогретая. Но клинч какой-то. Так, вопреки ожиданиям в ночь на пятницу в Берлине абсолютно безрезультатно закончилась очередная встреча политсоветников лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Россию на переговорах представлял замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

Как мы помним – главная цель переговоров представителей Украины, России, Франции и Германии в рамках "нормандской четверки" – реализация Минских соглашений. Но трое из четверки переговорщиков делают все, чтобы переговоры затянуть и завести в тупик. Теперь они выступают против любого письменного упоминания статей Минских соглашений, где речь о необходимости прямого диалога между Киевом и Донбассом.

Смотрим пункты 11 и 12. Пункт 11: конституционная реформ на Украине до конца 2015 года, децентрализацию страны "с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов". Пункт 12: проведение на Донбассе местных выборов. Должно (черным по белому) "обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы".

Прошло 7 лет. Ничего не сделано. И никакого диалога. Ситуация доходит до абсурда, когда украинские переговорщики пытаются дать свое толкование простому и понятному слову "консультации".

"В этих попытках исказить Минские соглашения или уклониться от их исполнения коллеги из Украины пытались дать свое, украинское, толкование слову консультация, обсуждать. Пришлось предъявить Кембриджский толковый словарь английского языка, где показать значение этих слов. Они, эти слова, одинаковы. Есть общепринятый смысл этих слов, их значение и в английском языке, и в русском языке, и в украинском языке. Никаких толкований, разночтений быть не может. Это разговор, обсуждение чего-либо с целью нахождения взаимоприемлемого решения. Это консультация, даже записано, встреча для обсуждения чего-либо, кого-либо. Это всем доступно. Словарь продается в каждом магазине. Тем не менее это не помогло", – заявил Дмитрий Козак, замглавы администрации президента РФ.