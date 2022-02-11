Украинским делегатам дали словарь, но это не помогло

Даже Кембриджский толковый словарь английского языка не помог участникам встречи политсоветников "нормандской четверки" объяснить членам украинской делегации значение слова "консультация". Представители Киева, стремясь исказить Минские соглашения, хотели навязать собственное толкование словам "консультации" и "обсуждения". Об этом в пятницу рассказал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

По словам Козака, даже обращение к авторитетному изданию не помогло.

"Они одинаковые, есть общепринятый смысл этих слов и в английском, и в русском, и в украинском языках. Никаких толкований, разночтений быть не может", – пояснил Козак.

За девять часов переговоров советникам лидеров стран нормандского формата не удалось достичь положительного результата. После встречи в Берлине 10 февраля Киев отказался преодолевать разногласия по вопросам урегулирования в Донбассе.

По словам Козака, обсуждение саммита "нормандской четверки" даже не состоялось, пишет ТАСС.

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