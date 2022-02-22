Президент обратился в Совфед насчет использования войск за границей

Президент РФ Владимир Путин направил в Совет Федерации обращение об использовании Вооруженных сил за пределами территории России.

Как сообщила спикер палаты Валентина Матвиенко, вопрос будет рассмотрен в открытом режиме.

В соответствии с частью 3 статьи 51 регламента Совета Федерации, вношу дополнительно в повестку заседания Совета Федерации вопрос о рассмотрении данного обращения", – приводит слова Матвиенко ТАСС.

На сообщение о том, что в Совет Федерации поступило обращение президента об использовании российских Вооруженных сил за рубежом рубль и акции отреагировали умеренно негативно, пишет "Интерфакс".

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил, что республикам Донбасса придется попросить РФ о военной помощи. А заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что в случае угрозы Россия окажет ЛНР и ДНР военное содействие в соответствии с подписанными договорами о дружбе и сотрудничестве.

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