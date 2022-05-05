Госдеп США отреагировал на слова Шойгу хвастовством

США обладают неисчерпаемыми возможностями по доставке Украине оружия и оборонной помощи. Об этом заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

Американский политик указал на то, что Вашингтон в контексте российско-украинских переговоров хочет укрепить позиции Киева. Параллельно США устанавливают цену за действия Москвы, отметил Прайс.

Представитель госдепа также сообщил, что Вашингтон выделяет Киеву помощь на 387 миллионов долларов, сообщает ТАСС.

Заявление об оружейных возможностях Америки прозвучало в контексте слов главы Минобороны России Сергея Шойгу. Государственный деятель указал на то, что транспорт НАТО с оружием, прибывший на Украину, будет уничтожаться.

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