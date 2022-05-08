Испытания вакцины "Конвасэл" на лицах 60+ могут начаться в 2022 году

Испытаний вакцины от COVID-19 "Конвасэл" на лицах старше 60 лет могут начаться уже в 2022 году, сообщила глава Федерального медико-биологического агентств (ФМБА) РФ Вероника Скворцова.

Препарат, разработанный Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА России, был зарегистрирована Минздравом РФ 18 марта. Промышленное производство вакцины было запущено в начале апреля.

Ранее Вероника Скворцова сообщала, что новая вакцина хорошо переносится, а при испытаниях не было зарегистрировано тяжелых нежелательных реакций.

Также в России зарегистрированы вакцины от коронавируса "Спутник V", "Спутник Лайт", "Ковивак" и "ЭпиВакКорона".

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