Минздрав разрешил клинические испытания "Эпиваккороны-Н" на людях 60+

Минздрав разрешил провести третью фазу испытаний вакцины "Эпиваккорона-Н" для лиц старше 60 лет.

Речь идет об "открытом исследовании безопасности, переносимости, реактогенности и иммуногенности вакцины "Эпиваккорона-Н" на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 с участием добровольцев в возрасте старше 60 лет", отмечено в реестре разрешений на проведение клинических исследований.

В испытаниях примут участие пожилые граждане, которые перенесли инфекцию шесть и 12 месяцев назад или были вакцинированы шесть месяцев назад.

Врачи изучат возможность однократного (бустерного) применения вакцины "Эпиваккорона-Н" после перенесенного заболевания. \

Испытания продлятся до 30 декабря, в них примут участие 300 человек.

Вакцина "Эпиваккорона-Н" разработана центром "Вектор" Роспотребнадзора, зарегистрирована Минздравом 26 августа 2021 г.

Глава центра "Вектор" Ринат Максютов заявил об отсутствии важных отличий "Эпиваккороны-Н" от разработанной ранее "Эпиваккороны". Вакцины различаются технологическими особенностями производства, что стало основной причиной необходимости проведения новых клинических исследований для решения производственных задач.