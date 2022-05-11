В результате обстрела белгородского села погиб один человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал последствия украинской атаки на село Солохи, которая произошла в среду вечером, самыми тяжелыми за все время обстрелов.

Глава региона в своем Telegram-канале сообщил, что на данным момент достоверно известно об одном погибшем. Раненый умер в машине скорой помощи. Еще троим пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Губернатор находится на постоянной связи с главой села, прибывшим на место. По уточненным данным, частичные повреждения получил один из домов. Дым, фото которого очевидцы распространяют в социальных сетях, поднимается из загоревшегося камыша, растущего за пределами села. Пожарные уже прибыли на место возгорания. Дома в самом селе не горят.

Информация о случившемся уточняется.

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