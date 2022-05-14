МИД РФ: конец ЕС наступит с началом вступления туда Украины

В ходе общения с журналистами замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что в случае одобрения Евросоюзом начала процедуры вступления Украины в ЕС, станет очевиден конец объединению и будет понятно, что он руководствуется исключительно геополитикой, передает РИА Новости.

Как сообщалось, ранее в МИД Германии заявили, что ситуация на Украине повлечет "невероятные проблемы с обеспечением продовольствием людей, которые уже сейчас должны заглянуть в глаза голодной смерти". Об этом заявила глава ведомства Анналена Бербок.

Между тем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что западные санкции станут причиной мирового продовольственного кризиса и голода в некоторых странах.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим" – Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.