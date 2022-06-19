Когда Украина будет готова, ЕС может уже развалиться

Принятие Украины в ЕС может стать реальностью только к середине XXI века, однако к этому моменту вполне может исчезнуть сам ЕС, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он сравнил ситуацию со стремлением Украины в сообщество с построением коммунизма в СССР: конкретная дата не называется, зато приводится много абстрактных условий, которые либо невозможно проверить, либо проверка может затянуться на десятилетия. Стало быть, "реальный срок – середина столетия, не раньше", отметил политик.

"А вдруг (стучу по дереву) и ЕС к этому времени исчезнет? Страшно подумать, какой будет скандал – ведь какие жертвы принесены на алтарь вступления в ЕС и какой обман ожиданий несчастных украинцев? Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить...", – написал Медведев в Telegram-канале.

Он напомнил о "заклинаниях", сделанных Еврокомиссией в отношении кандидатства для Украины. Ее народу предложили стать лучше, чище, менее коррумпированными, более развитыми, просветленными, умными.