Медведев оценил слова Зеленского и процитировал Черномырдина

Призыв украинского президента Владимира Зеленского исключить Россию из состава Совета Безопасности ООН – самопрезентация и попытка привлечь внимание к собственной фигуре, заработать дополнительные популистские очки в своей стране. Об этом заявил на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Трансляцию мероприятия ведут телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

По словам Медведева, очевидно, что киевские власти "прекрасно понимают" невозможность исключения России как правопреемницы Советского Союза – страны-учредителя ООН – из контекста ООН, и Зеленский своим заявлением только лишний раз напомнил, что Украина нуждается в помощи и поддержке со стороны своих государств-спонсоров. Практического смысла в предложении Зеленского Медведев не видит – как и все, кто принимал участие в заседании Совбеза ООН, добавил он.

Присвоение статуса кандидатов на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии Медведев назвал "опереточным", отметив: это не воспринимают всерьез даже сами участники этой постановки. Их цель проста – каким-то образом зацепить Россию, добавил Медведев.

Зампред российского Совбеза сомневается, что сам Евросоюз продолжит существовать в ближайшие десятилетия, и считает актуальными по сей день слова российского политика Виктора Черномырдина о том, что Украина вступит в ЕС после Турции, а Турция – никогда.