Российская позиция по вопросу стремления Украины вступить в Евросоюз претерпела изменения. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Государственный деятель пояснил, что теперь позиция России по данному вопросу схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО.

Дмитрий Полянский в интервью британскому СМИ UnHerd News также рассказал, что на данный момент не видит каких-либо возможностей для дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Сказываются на этом позиция киевского режима и попытки распалить конфликт со стороны западных стран. "Сейчас нет возможностей для дипломатии", — отметил политик.

По мнению Полянского, без демилитаризации и денацификации Украины в этот мир невозможно принести мир.

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