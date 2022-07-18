Помощник президента РФ: условия для переговоров с Украиной изменились

Украина полностью прекратила контактировать с Россией после так называемых "стамбульских договоренностей", сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его мнению, сейчас условия для переговоров изменились, пишет агентство "Интерфакс". Ни Украина, ни западные страны пока не проявляют интереса к диалогу с РФ.

Напомним, мирные переговоры РФ и Украины состоялись 29 марта в Стамбуле. Тогда российская делегация объявила, что Москва примет меры по деэскалации конфликта. Украина, в свою очередь, обязуется отказаться от попыток вернуть Крым и Донбасс военным путем, провозглашает себя нейтральным государством и просит разрешения у РФ на вступление в Евросоюз.