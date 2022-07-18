Помощник президента РФ: условия для переговоров с Украиной изменились

По его мнению, сейчас условия для переговоров изменились, пишет агентство "Интерфакс". Ни Украина, ни западные страны пока не проявляют интереса к диалогу с РФ.
Напомним, мирные переговоры РФ и Украины состоялись 29 марта в Стамбуле. Тогда российская делегация объявила, что Москва примет меры по деэскалации конфликта. Украина, в свою очередь, обязуется отказаться от попыток вернуть Крым и Донбасс военным путем, провозглашает себя нейтральным государством и просит разрешения у РФ на вступление в Евросоюз.