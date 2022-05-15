Украинские силовики при отступлении заминировали химзавод "Заря" в Рубежном

Отступая, украинские силовики заминировали крупный химзавод "Заря" в Рубежном (ЛНР) 49 тоннами тротила и аммонала.

Как сообщил специальный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, подразделениям радиоэлектронной борьбы удалось заблокировать сигнал, который должен был произвести взрыв.

В Народной милиции республики пояснили, что взрывы могли привести к глобальной техногенной катастрофе, поскольку рядом находится несколько составов с аммиаком, азотной и серной кислотами, парантротолуолом, бензолом и другими опасными веществами.

Боевики планировали устроить взрыв с помощью дистанционного управления детонированием, но благодаря профессиональной работе подразделений радиоэлектронной борьбы Народной милиции ЛНР сигнал на подрыв был заблокирован.

Саперы обошли все ловушки, оставленные противником на объекте, обезвредив все точки подрыва.

"Объект обезврежен и больше опасности для людей и окружающей среды не представляет", – заверили в ведомстве.

По данным Народной милиции, на территории химзавода осталось более 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, подрыв которых способен нанести непоправимый ущерб экологии региона. Отмечается, что в окрестностях опасного предприятия проживают более 300 тысяч мирных граждан.

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