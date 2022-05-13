Артиллеристы и ракетчики уничтожили более 500 целей на Украине

Свыше 500 целей было поражено российскими ракетчиками и артиллеристами в ходе специальной военной операции на Украине, об этом в пятницу, 13 мая, рассказали в ходе брифинга Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что были уничтожены 15 пунктов управления, шесть артиллерийских подразделений, развернутых на огневых позициях и 520 районов сосредоточения личного состава и техники противника.

Отдельно отмечается поражение склада ракетного вооружения в районе населенного пункта Шебелинка в Харьковской области.

Кроме того, пилоты ВКС России вывели из строя радиолокационную станцию оповещения и указания ПВО американского производства, находившуюся на вооружения украинской армии, а зенитчики сбили украинский истребитель Су-27 и полтора десятка беспилотников.

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