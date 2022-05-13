Авиация уничтожила украинские "Грады" и американскую РЛС

Пилоты ВКС уничтожили радиолокационную станцию оповещения и указания ПВО американского производства, использовавшуюся украинскими военными, такое заявление сделали в пятницу, 13 мая, в Минобороны России.

Помимо РЛС, летчики поразили две установки реактивных систем залпового огня "Град", развернутые в районе Харькова. Также пилоты оперативно-тактической и армейской авиации нанесли удары по 153 районам сосредоточения личного состава и техники противника.

Напомним, что ранее в Минобороны сообщили о том, что средствами противовоздушной обороны в Харьковской области был сбит украинский многоцелевой истребитель Су-27.

По последним данным, с 24 февраля в ходе специальной военной операции уничтожено 165 украинских самолетов и 125 вертолетов, 842 беспилотника, более 300 зенитных ракетных комплексов, свыше 3030 танков и бронемашин, 368 установок РСЗО и другая военная техника и имущество.

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