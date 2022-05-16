Семь наемников США уничтожены на заводе "Краситель" в Рубежном

В городе Рубежное на территории завода "Краситель" ликвидированы семь граждан США, которые отправились наемниками в Донбасс. Такие данные сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

В числе погибших – уроженец Вашингтона Джозеф Уорд Кларк. В социальных сетях ранее появилось сообщение о его ликвидации как представителя спецслужб США. При этом Госдепартамент США опровергал информацию о захвате Кларка в плен и его ликвидации. Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента, заявил, что Кларк жив и находится в безопасном месте.

Алаудинов рассказал, что у них находится паспорт Кларка. Он уточнил, что американцев было семеро. Возможно, это подразделение считалось спецназом. Все они были уничтожены. После них остались Javelin, вооружение и документы.

13 мая в городе Рубежное подразделения ЛНР освободили химический завод "Заря". Боевики ВСУ, уходя с предприятия, оставили часть своего оборудования.

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