Орбан: санкции против России эффективны только на бумаге

Санкции Запада против России эффективны только на бумаге, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он выступил после переизбрания на пост главы правительства и заявил, что от санкций страдают лишь те, кто вводит "континентальную блокаду".

"Европа убеждена, что разные санкции могут поставить Россию на колени​​​. Это возможно на бумаге, и многие "бумажные" политики выдвигают какие-то теоретические доказательства, – сказал Орбан. – Но как бы я ни старался вспомнить, мне не приходит на ум континентальная блокада, которая была бы эффективной. Однако я видел, как "проваливался" тот, кто ее вводил".

При этом, по словам венгерского премьера, Будапешт "в интересах европейского единства не будет препятствовать санкциям до тех пор, пока они не поставят под угрозу энергетическую безопасность самой Венгрии".

По мнению Орбана, энергетический кризис и рост процентных ставок дадут начало эпохе рецессии в Европе.

24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации Украины и защите республик Донбасса. В этой связи страны Запада начали вводить санкции в отношении РФ. Впоследствии президент России Владимир Путин заявил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед нашей страной, заморозив ее валютные резервы. Он также объявил о том, что расчеты за российский газ будут производиться только в рублях. На этом фоне в Европе обсуждают эмбарго на российские энергоносители, но не все страны готовы на такой шаг.

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