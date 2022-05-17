Евстафьев: Швеция и Финляндия в НАТО – это как жертва и шакал

Решение о принятии в НАТО Финляндии и Швеции принималось по-разному. Такое мнение в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" высказал политолог Дмитрий Евстафьев.

"Вот Швецию похоже "ломали", а финнов никто не ломал. Финляндия – одна из самых русофобских стран", – отметил эксперт.

Он отметил, что нейтральной страной Финляндию сделало взятие Выборга советскими войсками. Но последние 30 лет финские элиты шли к тому, чтобы сбросить этот нейтралитет.

При этом Швеция не интегрирована в структуры НАТО, а Финляндия уже давно переходит на стандарты НАТО.

"Выводы тут разные. Все-таки Швеция – это жертва. А Финляндия – это шакал. Слабеет Россия – шакалье поднимается. Жертв мы должны спасать, а шакалов наказывать" – подчеркнул политолог.

Также он призвал прекратить разграбление финнами российских лесных ресурсов.

Кроме того, Евстафьев считает, что идея украинских виртуальных побед начинает овладевать коллективным Западом. "Проблема всей этой виртуальной информационной войны, виртуальных "перемог" в том, что все они заканчивают реальной "зрадой". В этом смысле не дай бог, что мы начнем играть в эту информационную войну. Мы должны решать реальные задачи", – подчеркнул эксперт.

Помимо этого, он призвал не тратить деньги российских налогоплательщиков на лечение сдавшихся с "Азовстали" украинских националистов. Ведущий программы Владимир Соловьев добавил, что на Украине хотят, чтобы эти боевики умирали в плену, а потом обвинить в этом российскую сторону.

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