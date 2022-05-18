Пленные боевики и уничтоженные объекты: данные Минобороны России

Заблокированные на территории "Азовстали" боевики продолжают массово сдаваться в плен. За минувшие сутки 694 человека подняли руки, и вышли на поверхность. В их числе – 29 раненых. С 16 мая сложили оружие 959 боевиков "Азова" и ВСУ. В больницу Новоазовска в ДНР отправлен 51 человек, нуждающийся в лечении.

ВКС России поразили два пункта управления высокоточными ракетами воздушного базирования, включая штаб теробороны в Соледаре. Кроме того, нанесены удары по тридцати одному району сосредоточения живой силы и военной техники. Ликвидированы места, в которых были сосредоточены иностранные наемники из стран Европы.

На военном аэродроме под Днепром уничтожены два самолета Су-24, недалеко от Николаева – дивизион С-300, четыре склада с вооружением и боеприпасами в Угледаре, Соледаре, Бахмуте и Покровском.

Еще три пункта управления поражены оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС. В результате ударов ликвидировано более 270 боевиков, 54 единицы военной техники выведено из строя.

Артиллерия и ракетные войска за минувшие сутки нанесли удары по 76 пунктам управления. Кроме того, их целями стали 421 район сосредоточения живой силы и техники, 147 артиллерийских и минометных подразделений противника. Уничтожена батарея американских гаубиц М777, недавно поставленных в ВСУ.

В Харьковской области уничтожена понтонная переправа через Северный Донец.

Средствами ПВО сбит самолет Су-25 над Трипольем в ДНР. В Харьковской области сбит МиГ-29. Уничтожено 15 украинских БПЛА. Перехвачено восемь снарядов системы залпового огня "Смерч".

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