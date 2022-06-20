Уничтожены американские гаубицы, украинские БПЛА и истребитель

Береговой комплекс "Бастион" нанес удар высокоточной ракетой "Оникс" по военному аэродрому Арциз в Одесской области. Уничтожены два БПЛА "Байрактар ТБ2" и пункт управления ими.

На донецком направлении уничтожено 11 взводов РСЗО "Град" и 12 артиллерийских взводов на огневых позициях. В районе Подгорного уничтожены две американские гаубицы М777 вместе с расчетами.

За минувшие сутки авиация поразила 47 районов скопления живой силы и техники противника. Поражена пусковая установка "Бук-М1" под Северском в ДНР. В районе Новодружеска в ЛНР уничтожен локатор подсвета и наблюдения ЗРК С-300.

Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 148 районам сосредоточения ВСУ, поражено 25 пунктов управления, 59 артиллерийских подразделений на передовой. Уничтожено 450 националистов, 13 танков и другой бронетехники, 16 спецавтомобилей.

Средствами ПВО в Днепропетровской области сбит украинский истребитель МиГ-29, а также девять боевых БПЛА. Перехвачено 9 снарядов РСЗО "Ураган".

Резко ухудшается моральная обстановка в частях ВСУ на линии соприкосновения. Военнослужащие массово отказываются выполнять приказы командования и складывают оружие. С 19 мая, за месяц боев, одна только 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и ранеными больше 2100 человек. Из-за низкого морально-психологического состояния 800 человек, предназначенных для восполнения потерь этого соединения, отказались ехать в район боевых действий, обвинив офицеров в некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплатах денежного довольствия.

Около ста бойцов-разведчиков 10-й горно-штурмовой бригады из-за невыполнения приказов были вывезены в Кременчуг для расследования.

30-я механизированная бригада ВСУ практически осталась без командования, так как руководство самоустранилось от управления подразделениями, процветает симуляция заболеваний и прочие способы уклонения от службы.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 208 самолетов, 132 вертолета, 1260 беспилотных летательных аппаратов, 345 зенитных ракетных комплекса, 3696 танков и других боевых бронированных машин, 576 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2055 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3731 единица специальной военной автомобильной техники.