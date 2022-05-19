Брифинг МО: жесткая демилитаризация Украины и поток пленных

В Мариуполе с территории "Азовстали" вышли, сложив оружие, еще 771 боевик из националистического подразделения "Азов". С 16 мая количество сдавшихся в плен составило уже 1730 человек, из них 80 – раненые. Необходимая медпомощь нуждающимся оказывается в Новоазовске и Донецке.

ВКС поразили высокоточными ракетами воздушного базирования 7 пунктов управления, а также 11 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения и 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожены: командный пункт 24-й мотопехотной бригады в Николаевке, 104-й бригады теробороны в Константиновке.

В селе Большие Ломазки уничтожен дивизион ЗРК С-300, под Славяногорском – дивизион ЗРК "Бук-М1".

Оперативно-тактическая и армейская авиация поразили два пункта управления, а также 58 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Всего авиация ликвидировала более 340 боевиков и 62 единицы боевой техники.

Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 295 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожены 43 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях и две станции РЭБ.

Средствами ПВО сбито 15 БПЛА, в том числе один "Байрактар-ТБ2", перехвачены 12 украинских реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".

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