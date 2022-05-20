Эксперт: рыночная экономика не справляется с нынешними задачами

Рыночная экономика, которая строилась после распада СССР, не справляется с нынешними задачами, она не для этого, считает российский политолог Сергей Михеев.

"Она вообще не для таких ситуаций. Она для другого: для ситуации, когда нет угроз, когда нет войны, когда вам вообще наплевать на национальные интересы", – заявил Михеев в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" (полные выпуски доступны на платформе Смотрим).

"Я не сторонник тотального планирования, – продолжил эксперт. – Но другой крайностью тотального планирования является упёртость в миф о либеральной экономике, которая со всем справляется".

"Вот говорят: а как же американцы справляются с этими делами? – задал риторический вопрос Сергей Михеев. – Друзья мои, американцы за всю свою короткую историю никогда не сталкивались с такими угрозами. Никогда не сталкивались и сейчас не сталкиваются".

Это нужно признать и исходя из этого строить новую модель, считает эксперт.

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