Сергей Михеев – о целях и средствах в политике и экономике

Сейчас пришел момент понять, что цель и стратегия определяют средства, а не наоборот. Это касается и экономики, и политики, уверен российский политолог Сергей Михеев.

"Одна из проблем, о которой мы много говорим – это необходимость изменения целей и средств. Что случилось после распада СССР? Средство было объявлено целью: а давайте внедрим рыночную экономику, и она все сделает. То есть средство, мол, такое хорошее, что само приведет к нужным результатам", – заявил Сергей Михеев в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" (полные выпуски программы доступны на платформе "Смотрим",

По его мнению, сейчас пришел момент понять, что цель и стратегия определяют средства, а не наоборот. Это касается и экономики, и политики.

"Мы много лет находимся в плену чужой системы понятий, – продолжил он. – Мы разговариваем на чужом языке. Изучая ту же политологию, мы оперируем теми взглядами на жизнь, историю и мир, которые нам навязаны западной научной традицией. Мы – в их коридоре понимания мира, в их коридоре терминов. Над этим никто не работает. Игра по чужим правилам, которые не вы придумали, не приведет вас к победе".

Это важно и с точки зрения подготовки "суверенно мыслящих мозгов", отметил политолог.

Он привел случай из жизни, когда один знакомый чиновник несколько лет назад рассказал, что приходят на службу замечательные молодые люди, но их интересует только вакансия, а в деле мало разбираются. По словам Сергея Михеева, отчасти это результат массовой культуры, которая очень серьезно примитивизирует взгляд на жизнь, делает его одномерным.

"Вот Украина, – продолжил эксперт. – У нас в каком вузе изучали Украину, на каком факультете? Вот кафедра есть, и то недавно. Никому не надо, потому что цель не определена".

Что касается Европы, то, по мнению Сергей Михеева, Россия считает, что все трудности, которые возникают у европейцев в связи с их же экономическими санкциями, сами по себе приведут европейцев к тому, что они поймут, что так делать нельзя.

"Это все та же плоская экономическая логика, – констатировал политолог. – Ведь мы ждем, что она приведет к тому, что они поумнеют. Я не уверен. Пока нет никаких признаков того, что они поумнеют в этой связи. Это значит, что политика в их отношении должна быть более сложной".